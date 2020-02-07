中國大陸各地開工日在即，為避免武漢肺炎疫情蔓延，包括廣東省、安徽省、遼寧省、江西省和其他約50多個各級城市都實施全面小區（社區）封閉式管理，居民出入社區必須量體溫或配合申報。對大陸來說，這正是2020年的「新常態」。

《中央社》報導，阻斷對外交通的「封城」城市，目前已知包括湖北省武漢的機場和火車站、客運已關閉；浙江省溫州5日宣布暫時取消湖北省周邊城市到溫州的航班，火車站則停運部分列車。安徽當局則宣布，即日起16個省轄市對所有的村組、社區一律實行封閉式管理，重要生活物資則會有緊急運輸綠色通道。

陸媒報導指出，新型冠狀病毒肺炎疫情發生以來，全中國大陸已有約20個省區市全面實施社區封閉式管理。除了安徽省、江西省、遼寧省、廣東省已發布轄區內實施社區封閉式管理的通知外，天津市、浙江省溫州、寧波、杭州、河北省唐山、河南省駐馬店、山東省濟南、廣西壯族自治區南寧、江蘇省南京、徐州和南通、黑龍江省哈爾濱、福建省福州、雲南省昆明、甘肅省蘭州、四川省廣元、貴州省貴陽等也都實施社區封閉式管理。此外，北京、上海目前雖然未正式發布文件或者通知，但多數社區封閉式管理已經成為常態。

大陸各地城市嚴加防範社區感染，以防止春節後返程民工傳播新型冠狀病毒，而最早爆發疫情的湖北則進一步防控農村的感染狀況。湖北當局7日下午發布「關於農村疫情防控措施抓實抓細抓落地的緊急通知」，要求村組實行封閉管理，村與村之間留一條緊急通道，由專人值守，其他路口一律封閉。此外，農村全面推行生活物資集中代買，每個村確定專人負責全村物資採購，集中統計需求，逐戶送貨上門，最大限度降低居民出行頻率。

(中時電子報)