鑽石公主號郵輪確診人數達61人，新北市5日起陸續派員前往九份老街、萬里龜吼、野柳以及平溪十分老街等地，進行全面消毒；觀旅局長張其強表示，預計明（8日）上午9點，進行瑞芳區南雅奇岩以及金山區強薪公車站周邊消毒作業，消毒期間將進行遊客管制，時間約2個小時，全力防堵疫情擴大。

(中時 )