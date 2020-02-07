瑞芳南雅奇岩、金山強薪公車站 明早9時全面消毒 23:112020/02/07 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市陸續針對鑽石公主號遊客行經景點展開全面消毒。（新北市觀光局提供／許哲瑗新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鑽石公主號郵輪確診人數達61人，新北市5日起陸續派員前往九份老街、萬里龜吼、野柳以及平溪十分老街等地，進行全面消毒；觀旅局長張其強表示，預計明（8日）上午9點，進行瑞芳區南雅奇岩以及金山區強薪公車站周邊消毒作業，消毒期間將進行遊客管制，時間約2個小時，全力防堵疫情擴大。 (中時 ) #消毒 #公車站 #瑞芳 #老街 #周邊 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京地鐵將對未戴口罩乘客進行勸離 20:282020/02/03 兩岸 買嘸酒精免驚！專家用1圖教你自製消毒液 15:332020/02/04 生活 竹市防疫大作戰 公有零售市場將全面消毒 15:002020/02/05 生活 「上海製造」消毒機器人馳援武漢抗疫 21:322020/02/05 兩岸 水神又來了 旺旺衝疫情最前線 04:092020/02/06 焦點新聞 旺旺集團捐水神 助陸戰勝疫情 04:102020/02/06 全球財經 共同抗疫 旺旺醫院奮戰第一線 04:102020/02/06 生活新聞 抗疫機器人到武漢 分擔醫護重任 04:092020/02/07 話題觀察 北市府指貿然消毒引恐慌 侯友宜：消毒安民心 12:342020/02/07 政治 巡視公車聞消毒水挨批 韓國瑜今晚這麼解惑 20:152020/02/07 政治 社會熱門新聞 台男遇天菜妹 激戰兩天一夜 結局讓人顫抖 - 社會 「衛生紙之亂2.0」！網群組謠傳「原料全拿去做口罩」 廠商回應了 - 社會 男大生刮刮樂中百萬好煩 原來他怕發生這事 - 社會 首例！台東民眾隱匿旅遊史 遭開罰3萬 - 社會 恐怖！61人確診公主號 2694人遊基隆 廟口夜市急消毒 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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