武漢肺炎疫情延燒至今，隨著確診案例的增加，也喚醒民眾的衛教觀念，從戴口罩、勤洗手，到各式居家消毒，但同時也更加深民眾內心的恐慌感，隨後爆發了口罩之亂，認為出門一定要天天戴口罩。為了矯正民眾觀念，「柚子醫生」配合衛福部拍了一段影片宣導，其實，就連搭大眾交通工具也不用戴口罩。

由於民眾近日感受到武漢肺炎威脅，對口罩需求不斷上升，政府管制販售口罩後，依舊引起民眾恐慌。在衛福部影片中，「柚子醫生」陳木榮指出，其實搭乘大眾交通工具都不需要戴口罩。

陳木榮表示，因為新型冠狀病毒的傳播讓民眾都認為要戴口罩才能自保，但事實上，武漢肺炎並沒有在台灣形成社區型傳染，所以就連在捷運、高鐵上，也不必戴口罩。

陳木榮認為，民眾若有慢性病、本身免疫力較差，或有發燒或者咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀，才需要戴上口罩，避免將症狀傳染給其他人。至於健康的民眾，真的沒必要。陳木榮醫師呼籲，民眾應該將口罩留給病人、醫護人員，這些「真正需要的人」，才能讓大家獲得最好的保護。

民進黨發言人Kolas Yotaka在臉書上分享這則影片，她表示，「你可能不相信：坐捷運、高鐵、火車、公車，其實都不用戴口罩（除非你生病了，否則真的不用戴）」。她指出，這是大家都不願接受的真相，就算聽到政府宣導，也不敢身體力行。但醫師真的就這樣說，若大家都能有基本了解，不去搶購，台灣口罩數量就夠了。

(中時電子報)