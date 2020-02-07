武漢肺炎疫情持續升溫，各供應鏈是否能在春節後如期開工成未知數，就算美國非農就業人口繳交亮眼成績單，市場避險情緒推高，黃金、日圓等避險資產價格上揚，美股7日開盤下跌超過百點，台積電ADR下跌2.38%。

美國勞工部公布1月非農業就業人口大增22.5萬，不僅較去年12月的不到15萬人大幅反彈，亦高於市場預期，儘管失業率微升至3.6％，但代表整體就業市場依然強健，足以帶動2020年美國經濟成長。

然而，武漢肺炎疫情升溫，目前全球確診病例累計3萬1521例、死亡638例，大陸則是確診3萬1237例、死亡637例；此外，大陸4省55市採取封閉式社區管理，嚴控疫情持續擴大。

截至台灣時間周五(7日)下午11點35分，道瓊指數下跌174.31點或0.59%、報29,205.46點，標普500指數下跌11.19點或0.33%、報3,334.59點，那斯達克指數則下跌30.4點或0.32%、報9,541.75點。台積電ADR下跌131點或2.26%、報56.72美元。

(中時電子報)