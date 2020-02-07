67歲資深男演員廖峻，經歷過2次中風，對於大家關心的身體狀況，廖峻表示現在已慢慢復原，兒子也盡量都陪他工作，「但會有一些停滯期，進步也不是一天、兩天的事」。他說身體現在沒有甚麼負擔，但主要還是不熬夜、不要工作太久，「這種事醫生也沒有辦法保證，所以還是盡我們自己的能力就好」。

廖峻在今年賀歲片《喜從天降》飾演吝嗇有錢人，意外墜樓後變鬼纏上柯宇綸。他表示演「鬼」不怕觸霉頭，「而且我第一次演鬼，沒有想過參考其他鬼片」，更形容角色是個很有溫度的鬼，「整個劇本都很可愛」。

廖峻在喜從天降中意外墜樓後變鬼，纏上柯宇綸。（圖／牽猴子提供）

電影中廖峻被殺手追殺但不自覺，反而當鬼之後才知道是兒子欲買兇殺父，讓他感嘆身為外人的柯宇綸比親生兒子好，不過現實中的兒子廖錦德很乖。

廖錦德（左四）想演戲，廖峻說雖然有幫忙推薦，但一切還是靠他自己。（圖／公視提供）

提到2人的相處方式，廖錦德也表示，小時候因為父親較忙，但很開明，廖峻則表示，讀書的事情還是要看個人，如果兒子不想讀，就算逼著讀也沒用，廖峻認為，每個人的「將來」是要靠自己找出興趣，不用人家逼。對於兒子當時說想演戲，廖峻說雖然有跟製作人推薦，「但一切還是靠他自己」。

經歷過2次生病，廖峻也逐漸放慢工作腳步，有空就會跟兒子還有小孩們到處去走走，體會生活的美好。

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(中時電子報)