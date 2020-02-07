在演藝圈中號稱「零負評女神」的林依晨出道18年，以高EQ有智慧的形象為人稱道，從未傳過任何負面消息新聞的她，細心體貼其實都遺傳自母親。她接受《ELLE》雜誌專訪提到自己的原生家庭，認為母親的身教，帶給她很大的正面影響。

林依晨小時候父母離異，家中經歷過一段經濟貧困的時期，然而她並不因此覺得氣餒，她透露，因為母親總是給她非常足夠的愛，並教會她人不是只有在自己有能力的時候才能夠幫助別人。因此即便在家裡最困難的時候，林依晨還是常常看到母親慷慨解囊資助原住民小朋友，縱使金額不高，但母親從不吝嗇，也沒有絲毫怨言。母親更常提醒她「取之有道！而當你的心是豐盛的，會更勇於付出。」

長大以後，林依晨決定和父親和解，她認為，這輩子當家人是很難得的緣分，下輩子可就不一定了。所以希望有血緣關係的家人，不管他的個性如何，最起碼我們可以好好對待彼此，而不是日後才去後悔沒做甚麼。林依晨也一直抱持著母親教給她的信念「如果退一步，大家可以活得比較舒心自在，那我願意去當那個退一步的人。」

而林依晨覺得最容易與最不易的，永遠都是陪伴。「時間是最珍貴的東西，比任何東西還寶貴，所以對我來說，陪他們吃個飯、去一個地方、見一個想見的朋友，或是完成一個小小的年度目標，都是非常有意義的。至少在你人生離開的最後一刻，你知道你沒有徒留遺憾。」

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(中時電子報)