日前滯留武漢的首批247名台人搭乘首架包機返台，引發許多爭議。先是被爆出名單中有數名非台灣國籍成員，後又發現總回台人數比原先的244人多出3人，甚至其中一人確診染病。如今一名當天在此飛機上的返台國人林小姐6日受訪時再生氣爆料，返台過程不僅全程沒穿防護衣，上機前也沒有做任何檢疫，只有量體溫而已。

搭乘首架武漢包機返台的林小姐目前正接受隔離，6日接受鄭弘儀主持的《鄭知道了》節目專訪，她在連線電話中驚爆，當天上機時，所有成員全程都沒有穿防護衣，「我們原本以為也會穿，結果要登機時發現都沒有人發，也沒有感覺要穿的意思！」林小姐還透露，到機場後發現人數比她想像中多很多，「我們以為飛機上會有隔座位， 可是現場看到那麼多人，就想說這樣還有辦法隔嗎？」

林小姐表示登機前僅量體溫，沒做任何檢疫。

林小姐再提到，當天沒做任何檢疫，只有量體溫而已就上機了，「做檢疫要採檢還要抽血需要時間，我們從交資料到上飛機不到1天的時間…」。至於是否知道有1名確診武漢肺炎的病患在機上？林小姐表示，她們是到台灣後看到負責人出來時才知道「一開始很生氣啊！就覺得怎麼會這樣！」

林小姐還透露，這次的包機稍嫌混亂，不時有各種消息傳來，一度說有2架飛機，班機時間也從6點改成8點，林小姐便說自己處於混亂中領了登機證。至於能夠包機返台的這件事，林小姐也還原當時的經過，一開始她先求助海基會，得到窗口後，她加入「武漢台商協會」的群組，發現台商協會沒有包機後，這時湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文跳出來另組群組，表示自己會努力處理好包機這件事。

林小姐透露，原以為在機上會穿防護衣。

後來台商協會在徐正文開完記者會後隔天又說可以返台，但只有住在武漢市區的人可以連絡國台辦填資料，再度引發群組成員混亂「住市區以外的人怎麼辦？」林小姐也說統計資料顯示，首批大概會有100多人，沒想到到達機場才發現應該超過。林小姐表示，最後能上機的人全都是聽國台辦的通知，後來多出3人蒙混進來她也毫不知情。

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(中時電子報)