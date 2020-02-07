副總統當選人賴清德3日出訪美國，6日上午出席美國國家祈禱早餐會，不僅座位被安排在最前面，除了與參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）等重量級人物同桌，甚至和美國總統川普同場。沒想到賴清德的訪美行，卻有民眾致電給民進黨立委賴品妤辦公室，稱「賴品妤爸爸」被美國高規格接待，讓她Po文稱超傻眼。

賴品妤7日透過臉書分享，民眾嗆「賴品妤的爸爸」在美國吃香喝辣。（圖／賴品妤臉書）

賴品妤7日透過臉書表示，立委辦公室接到來電，有民眾來酸，現在爆發疫情，「賴品妤的爸爸」卻在美國吃香喝辣。賴品妤表示，「先不論新任副總統還沒就任、去華府是重要外交行程，根本的問題是，副總統不是我爸爸」。

賴品妤透過臉書Po文，底下網友留言笑翻。（圖／賴品妤臉書）

民眾來電嗆聲卻誤會一場，Po文一出後，底下網友留言笑翻，有網民稱，「太誇張了」、「我真的快笑死，乾脆連賴士葆也一起認作爸爸」、「姓賴錯了嗎」、「原來H病毒會傷腦啊？」「那賴士葆不就是您叔叔...」

賴清德這次的訪美行程是以個人身分參加。（圖／賴清德IG）

賴清德此行，其實是以個人身分參加，他在美期間接連會晤美國參議員、代議長、國安會美國官員等人，也拜訪全世界最大的圖書館，美國華盛頓特區的國會圖書館（Library of Congress）；當地時間5日下午1點10分左右，賴清德在訪團顧問蕭美琴、駐美代表高碩泰等人的陪同下，進入白宮國安會與美國官員會談大約70分鐘，堪稱是台美斷交以來的最高層級紀錄。

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(中時電子報)