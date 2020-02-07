湖北省台辦副主任、新聞發言人邢軍志7日深夜表示，關於在鄂台胞返台事宜，由湖北省和武漢市台辦負責，武漢市台商協會協助。在當前疫情防控任務十分繁重的情況下，克服了很多困難。綜合考慮請求協助的臺胞人數、地域分佈和組織有序等因素，決定首批安排武漢地區人員共250人，隨後在2月5日運送省內其他16個市州的台胞。

這種運送安排最快捷，因為在當前條件下，外地人員集結需要一定時間，比如恩施州的台胞要從恩施集結到武漢天河機場需要至少辦理跨區域的4個通行證，7至8小時才能趕到。

關於首批247名台胞名單，邢軍志表示，是以武漢地區最早一批向台辦提出協助要求的台胞為主，以台胞個人對自身健康狀況等事宜作出承諾為前提，按航班運載條件控制總數。臺灣方面提出有些需要照顧的人員，本來就在我們的考慮之內。

247名旅客中，臨時來武漢人員就有168人，未滿18歲的少年兒童61人，60歲以上老人24人，已知慢性病患者13人。這些人裡面有的兼具幾種情況，總的來說，這幾類人員占一半以上。

邢軍志痛批，臺灣方面一些人指責有陸配登機返台，簡直是喪失人倫，毫無人性。「請問，這些陸配都是在臺灣有合法居住證的居民，他們的家在臺灣，為什麼不能回去？請問，許多兩岸婚姻家庭是帶著孩子一起回鄉探親的，這些孩子旅行是否需要父母照顧？強行讓母子分離是否違背人道主義精神？這種事我們做不出來。」

(中時 )