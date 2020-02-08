期待動口不動手的智慧家庭體驗嗎？Google Nest Mini 2019年底正式登台，藉由可與多品牌智慧家電之間進行服務串聯，讓你透過Google助理就能更接近理想中的智慧家庭。

一、 Google Nest Mini規格介紹

2019年底首度在台推出的Google Nest Mini是第二代產品，外型採用類似鵝卵石的設計，外覆以100% 回收寶特瓶製成的耐用布料(在台推出粉炭白、石墨黑兩種款式)，有別於其他3C產品，風格獨具。直徑98mm，高度42mm，重量181公克，需以電源線(USB Type-C連接埠)接上電源(內附充電器為15W)，並在手機中下載Google Home App，透過連上家中Wi-Fi網路來進行設定。

Google Nest Mini頂端有四個LED指示燈(啟動時會亮起)，支援電容式觸控，可透過機身觸控左右側來調整音量，底部有一個麥克風開關，不需使用時可以手動關閉(關閉狀態時亮橘燈)。內建可產生 360 度環場音效的 40 公釐揚聲器，低音強度是第一代 Mini 的 2 倍。除了手動觸控，更可以透過Google助理以台灣人更熟悉的中文語音命令來控制，可以請Google助理播報新聞、串流音樂，確認時間、訂鬧鐘等。機身內建三個遠距離麥克風，可以360度收音，聆聽語音命令。現已支援Voice Match功能，可辨認不同使用者，提供個人化的資訊(例如行事曆，或播出喜愛的影片)。

Google Nest Mini需與支援802.11 a/b/g/n/ac標準的Wi-Fi路由器搭配使用，可支援Android以及iOS裝置(手機中下載Google Home App即可設定)。

二、 搭配智慧家電產品怎麼用

不同於大多數的智慧家電或者感測器產品只能透過專屬的應用程式或獨家的語音助理來控制，Google Home已經與多個品牌的智慧家居服務串聯。舉例來說，在Google Home App中可登入LG、D-Link、(小米)米家、Yeelight等服務帳號，即可完成對接。也就是說搭起Google與這些智慧家庭服務之間的橋樑。串聯好後，便可透過「OK, Google」或「Hey, Google」的語音命令，控制各品牌的智慧產品(而不需要單獨在各自的智慧家電App中控制)。

為了便於評測，本次評測體驗內容原本包含Yeelight智慧情境彩光燈泡(需要另外購買燈座才能使用)、D-Link迷你Wi-Fi智慧插座，以及Google Chromecast(第三代)，由於評測不便，本次並沒有完整體驗Yeelight彩光燈泡。僅以其餘兩款產品搭配Google Nest Mini(以及其他線上服務)進行評測。

評測前的設定場景：

1. 須完成各項產品設定：

(1)D-Link迷你Wi-Fi智慧插座：這是一款可為了其他沒有具備智慧功能的產所設計的產品，接上電視、電扇或其他電器設備後，即可用App遠端控制電源開關。需先下載mydlink App，申請新帳號後，透過Wi-Fi來設定D-Link智慧插座，設定過程中需指定插頭所屬房間，並且命名(接上了哪一款家電)。

(2)Chromecast：這一款產品可透過Google Home App設定。若是先前已將它安裝在電視上(HDMI接頭)並設定完成，在Google Nest Mini設定完成後即會自動找尋到這項設備(隸屬於同一Wi-Fi網域下)，可將手機中的影像與聲音串流播放到電視上。

2.除了這兩項評測產品，評測內容還包含接上米家智慧插頭的電扇，還有小米音箱(支援語音助理：小愛同學)。

2. Google Nest Mini單獨使用：若不與其他設備串聯，單獨使用Google Nest Mini的話，可支援Google助理的所有功能，包含可透過Google助理來請它報新聞(「台灣有什麼即時新聞？」，目前串聯民視新聞、TVBS新聞、東森新聞、公視、聯合新聞網、經濟日報等來源)；也可播放MyMusic、Spotify、YouTube Music等OTT串流音樂(「播放最新音樂」、「唱首兒歌」、「暫停」)，或者播放Netflix、YouTube/YouTube Premium的內容(無法直接讓Google助理將從手機中直接藉由Chromecast投放Netflix內容到電視(需要手動選擇)，但可以透過Google助理暫停/播放電視上串流的Netflix影片)。也可播放Google相簿中的最新照片等等，完整功能可以在Google助理的官網查詢。

3.Google Nest Mini串連其他智慧家電：以此方法來說，變化與可能性就相當多元，限制你實現智慧家庭願景的，就在於財力跟想像力。簡單舉例說明，Google Nest Mini搭配其他智慧(家電)產品可以有以下應用：

(1) 用語音命令控制電視、電扇等產品的開關，範例「Ok, Google 打開客廳電視(電風扇)」

(2) 以語音命令控制電視串流手機影片的播放：範例「OK, Google 暫停(影片)」

若在Google Home App中串聯米家帳號，就可用Google助理來控制原本要用小愛同學控制的智慧產品。範例：接上米家智慧插頭的電器，原本要用「小愛同學，把客廳電視關掉」命令控制，可換成「OK, Google 把客廳電視關掉。」

另外，如果家中有智慧家庭的感測器(例如人體感測器、溫度感測器、濕度感測器、淹水感測器、氣壓感測器等等)，理論上可透過App中的進一步設定來自動啟用特定條件。舉例來說，可設定當溫度到達30度時，自動開啟客廳電風扇；感測到人體經過時，主動打開客廳的智慧燈泡等等。理論上Google Nest Mini可以與支援Wi-Fi通訊的智慧設備，如果是要與支援Zigbee或是Z-wave協議的裝置，會額外需要網關來串連兩者。

(中時電子報)