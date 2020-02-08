因應未來萬物聯網的雲端資料儲存需求，北美四大雲端服務提供者（ＣＳＰ）亞馬遜、臉書、谷歌、微軟等都計畫新建新資料中心，將有助於國內伺服器代工廠如廣達、緯穎、英業達、緯創、仁寶等營運成長動能。除了來自大企業需求成長之外，中小企業資料上雲需求也逐年提高，但受規模、成本考量，混合雲成為企業新選項。所謂的混合雲是指包含私有雲、公有雲、社群雲任兩個以上獨立架構的雲端部屬模式。混合雲融合了私有雲與公有雲的好處，較私有雲更具經濟效益且更易擴張，同時又有較公有雲高的資訊安全程度。因此，當前大部分企業皆使用混合雲方式部署居多。

混合雲的新商業模式，將增加中小企業資料上雲意願，並推動企業轉型的願景，未來公有雲將主要以政府部門使用，擁有獨立資訊部門的大型企業則仍會優先考量自建私有雲，但整體而言，都將助推資料中心、伺服器需求。根據市調機構Gartner預估，全球容量超過五○○個伺服器機櫃的資料中心正以每年五○座的速度成長，未來資料中心業者對於伺服器採購的需求將持續擴張，成為伺服器市場的成長主要動能。另，根據研調機構Canalys預期，今年全球各大資料中心雲端基礎建設支出將年增三二％，達到一四一○億美元。

臉書、微軟助攻 緯穎逆勢走強

隸屬於緯創旗下的緯穎，不僅具備ＯＤＭ生產大量伺服器機架系統的優異能力，同時也可依照客戶需求，開發出客製化產品。緯穎身為ＯＣＰ（Open Compute Project）白金級會員與解決方案供應商，以雲端服務業者為主要客戶群，自從去年順利拿下亞馬遜大單之後，緯穎成功打進全球四大資料中心中的三家（臉書、亞馬遜與微軟）。再者，緯穎透過「原廠直銷」（ODM Direct）之新商業模式，銷售給雲服務供應商，或是結合加值夥伴的解決方案及服務，再銷售給高性能計算、電子商務、電信業者及遊戲業等業者，例如：Twitter、LinkedIn、eBay、Uber等。

受惠於大客戶臉書和微軟在去年第四季的雲端資本支出擴增，以及新增加亞馬遜，法人預估今年營收與獲利可望持續衝高，全年拚賺四個股本以上。日前美系外資認為，美國雲端伺服器需求受武漢肺炎疫情影響程度比智慧型手機更低，看好緯穎今、明年獲利成長，維持加碼評等，目標價從六八○元調高至八四○元；激勵緯穎股價無畏武漢肺炎影響，逆勢走強，創掛牌最高價七五八元。

廣達、勤誠大啖伺服器商機

筆電代工大廠廣達近年來也積極往伺服器領域發展，目前伺服器業務約占合併營收二○％至三○％，並切入白牌伺服器，布局大型資料中心客戶，包括臉書、微軟、亞馬遜、Google等四大美國ＣＳＰ業者，在大型資料中心客戶站穩腳步後，開始跨入小型獨角獸企業、電信商等領域。由於５Ｇ時代因應超高頻寬的需求，訊號不易遠傳，超高資料流量的需求將需要更多的邊緣運算裝置來協力運算，但是設備商產品成本昂貴，對於非傳統電信業者而言進入不易，日本樂天網路基礎架構採用了白牌硬體設備和虛擬化基礎設施，其中，透過白牌伺服器、虛擬機及軟體來取代ＢＢＵ設備，節省傳統設備昂貴的投入成本及維護成本。目前廣達旗下雲達和日本樂天行動合作，也讓廣達在虛擬機房伺服器的領域能領先同業；今年預期在美國及歐洲新客戶加入下，增添下半年營運成長新動能。

全球伺服器機殼大廠勤誠儘管歷經去年伺服器市場疲軟與美中貿易戰的動盪，但依然繳出亮麗成績單，全年營收達六八．三五億元，連續四年創下歷史新高，自結稅後純益八．八六億元，年增三八％，ＥＰＳ達七．四元，締造新猷。展望今年，５Ｇ在全球各地陸續商轉，隨傳輸速度增快，伺服器、資料中心市場需求也會不斷提升，帶動機殼產業升溫；其次，由於今年英特爾將釋出新平台，有望掀起一波伺服器換機潮，帶動機殼需求成長，勤誠因具備技術、量產及市占率規模等優勢，將受惠最深。此外，受惠雲端伺服器大量運用邊緣運算技術的趨勢，勤誠積極開發高散熱係數、高防塵抗震等級的邊緣運算機殼供廠商進行認證，預期至快下半年開始將成為公司營運動能所在。面對美中貿易戰，去年勤誠把中國組裝線移回台灣，今年第三季將在台設立打樣廠，就近結合研發與製造資源，有利於拓展客戶關係。儘管今年首季恐受武漢肺炎疫情影響，但長期而言伺服器產業仍維持正向發展。向發展。

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(中時電子報)