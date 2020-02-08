受到大陸調降美國進口商品關稅以及川普彈劾案順利過關等利多消息激勵，美國股市周四續創新高，不過分析師警告，投資人此時不宜再追高，未來美股恐難逃10%的修正。若以道瓊指數周四收盤價29379點來看，美股恐下跌將近3千點。

外媒報導，Miller Tabak首席市場策略師Matt Maley表示，過去一段時間，股市已經得到「完美定價」，未來下跌10%的機會將遠高於上漲10%。他認為，大多數的散戶投資人已在2019年獲得出色的回報，此時不宜追高。

Matt Maley指出，太多投資者沉迷於極端情況，預期股市還會像去年那樣狂飆30%，不然就是猜測股市即將崩潰。但多數的時間點，股市表現都介於兩者之間，「由於市場規模已擴張至此，我認為追高進場不是個好主意。」他說道。

花旗集團首席美國股票策略師Tobias Levkovich最新報告指出，目前接觸到的客戶似乎都想逢低承接，這不是個好消息，雖然新型冠狀病毒在湖北以外的傳播速度放緩，但大家不該認為疫情的影響已經過去。

美股道瓊、那指、標普三大指數周四再度寫下歷史新高紀錄，道瓊指數上漲88點或0.3%，收29379點，為連續八個交易日收紅。

(中時電子報)