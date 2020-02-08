台積電近期股價隨著肺炎疫情這隻黑天鵝起伏，年後一度遭到大屠殺，之後逐步反彈回穩，收復大半失土。陸媒報導，台積電獨吞全球5G晶片約90％的代工訂單，即使股價短線遭遇亂流，仍可藉由今年5G強勁需求，補漲回來。

財經時報報導，目前在5G基頻晶片研究和開發中，名氣最大的莫過於高通、聯發科和華為等三大廠商。蘋果預計今年推出5G版iPhone，就是採用高通研發的5G基頻晶片，為了獲得高通力挺，蘋果不惜為侵權官司向高通支付鉅額和解金。

目前市面上的5G晶片，包括華為巴龍5000、高通X50（X55）、聯發科M70，以及展訊春藤510等均由台積電生產。數據顯示，台積電幾乎包辦全球90％的5G晶片代工訂單，成為最大贏家。

即使目前肺炎疫情延燒，台積電強調，第1季營運目標沒有調整計畫，而先前預期，受惠5G智慧手機需求強勁，第1季營收可望維持102億至103億元，以中間值來估算，將僅季減約1.3%，營收表現相對抗跌。

台積電周五（7日）股價在盤下遊走， 終場下跌4.5元，收328元，跌幅1.35%。

(中時電子報)