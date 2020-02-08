因武漢肺炎掀起口罩搶購潮，讓華新醫材集團迅速竄紅；從橡膠手套起家，進階到口罩市占三成，產量居全台前三大，它如何做到？

全台瘋口罩！

72歲的台灣口罩王鄭永柱最近很忙，除了隨時調度並盯緊自家工廠三班、二十四小時的口罩生產線進度，還得和經濟部開會討論口罩供需和全力配合徵用制度，又要處理國內外媒體的採訪邀約。

「此次武漢肺炎（我們）算是一舉成名，甚至連歐洲媒體都來採訪！」說這話的是華新醫材集團董事長、有「口罩達人」之稱的鄭永柱，「我永遠會記得，那天1000位民眾拿號碼牌在寒風中排隊的畫面；沒料到缺口罩的情況會那麼嚴重。」

時間回到1月底，彰化華新口罩觀光工廠外，排隊人龍長達約700公尺，甚至有民眾凌晨就來排隊，只為買一盒口罩。光1月29日，7小時便賣出7萬片口罩，民眾「瘋搶」畫面展露無遺。即使政府最新的徵用調度口罩新制上路，仍可見工廠外等待的人群；廠內，生產線上一片片口罩積極趕工，平均一天約能產出35萬片。

手套起家 SARS嗅商機

年收約6億元的華新，每年將多樣化的醫療產品，像是口罩、敷料等銷往20多個國家，其中口罩年產逾1億片、貢獻集團三分之一營收，產量居全台前3大，是這次政府徵收口罩的指標供應大廠，台灣口罩王當之無愧；更是許多發明與創新比賽的常勝軍，廠房遍及台灣、中國、泰國3地。

46年前，華新醫材以醫療用的橡膠手套起家。「我讀國際貿易，畢業後到一家醫材出口貿易公司工作；剛好負責手套，因此有了初步認識。」鄭永柱回憶，他發現當時國內並無太多廠商，嗅到商機後便與兩位弟弟攜手創業。

適逢愛滋病流行，搶手套情況有如現在口罩搶購潮，讓華新如搭上雲霄飛車般迅速向上爬，「當時算是國內第5家成立的手套工廠，但其他家都是做家用手套，幾乎沒有以醫療用的專用手套為主。」

但隨愈來愈多手套供應商加入，供過於求導致手套價格下跌，市場崩盤、訂單取消，國外呆帳曾高達百萬美元；埋下日後鄭永柱決定開始生產口罩的遠因。

2003年SARS期間，鄭永柱曾被隔離一星期，「當時每天戴口罩，才發覺口罩雖製程簡單，但關鍵時期卻可以起大作用，保護健康與生命。」其實，過去鄭永柱曾婉拒朋友合作生產口罩邀約，直至SARS才改變想法。「當時我想說已經在做手套，不需要傷其他腦筋；但後來發覺口罩更重要，大家會搶購，才下定決心開始生產口罩。」

《今周刊》(第1207期)

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(中時電子報)