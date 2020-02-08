全聯貨架上的衛生紙已經全部被掃光，一包都不剩，讓網友傻眼 (圖／影片截圖)

衛生紙之亂，全聯貨架一掃而空 (影音／網友授權提供)

大陸武漢肺炎疫情失控，台灣也陸續出現確診案例，引起民眾恐慌搶購口罩與酒精，如今卻有人在LINE瘋傳「衛生紙即將缺貨」，導致「衛生紙之亂2.0」發生。有網友7日傍晚前往蘆洲某全聯門市，發現衛生紙貨價已經一掃而空，連一包都不剩，直呼台灣人真的失智了。

透過影片可以看到，全聯貨架上的東西已經一掃而空，只剩下標價，不知情的人甚至根本不知道原本貨架上賣的是什麼，網友傻眼直呼「無知真的很可怕」、「台灣人集體失智？」、「到底在恐慌什麼」、「可以把造謠的抓起來嗎」。

口罩之亂後，由於婆媽群組瘋傳原料都被拿去做口罩，接下來衛生紙將大缺貨，不少民眾看到後紛紛出門瘋搶衛生紙，好市多更可以看見有人一次搬走五、六串，離譜情形也逼得好市多祭出限購規定，確保衛生只供貨無虞，但各地許多超商與小賣場的衛生紙仍舊被掃光，民眾想上門正常購買卻買嘸。

(中時電子報)