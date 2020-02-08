武漢肺炎的疫情爆發以來，美國最先實施強力的旅遊限制法令，包含兩週內到過大陸任何地區的非美國公民，一律禁止入境美國等措施。多家美國航空公司也取消了往來大陸的班機。對此，北京當局痛斥美國的政策散佈了不必要的恐慌，指出世界衛生組織(WHO)即便宣布了全球緊急事件，仍然不建議各國實施旅遊限制或貿易禁令。

至今白宮對旅遊禁令絲毫未鬆動，美國疾管局(CDC)也為此政策背書，認為這樣才能有效防止疫情在美國本土擴大。甚至有傳言認為WHO不建議旅遊禁令是因為大陸對其施壓。然而根據《CNN》報導，美國約翰霍普金斯衛生研究中心(Johns Hopkins Center for Health Security)的學者努鄒(Jennifer Nuzzo)，提出了四點原因，解釋了旅遊禁令對於防堵疫情並不會產生實質的功效，反而會造成社會和經濟上的損失，使得公共衛生更加危險。

第一，旅遊禁令使人隱瞞病情或旅遊史

新型冠狀病毒早期症狀與流感相似，要掌握疫情就必須及早診斷，而這就要仰賴病患自己主動就醫，將症狀及旅遊史據實以報。然而旅遊禁令只會讓病患產生延後就醫或是隱瞞病情的動機。再者，一旦無法合法出入境，不合法的旅遊途徑就會興起，使得人流的移動更難以掌控。

第二，某些國家可能會淡化疫情的嚴重程度

若將上述個人的心境放大到國家的層級，也可能會出現相同的情況。如果一個國家將感染數據據實以報，結果會遭致他國實施禁令懲罰的話，某些國家就會考慮延後通報，或者淡化數據。

第三，旅遊禁令嚴重打擊經濟活動

旅遊禁令一旦實施，則不論有無生病的人，都無法再順利出入境，反而不利於疫情的控制。舉例來說，西非爆發伊波拉疫情的時候，當地幾乎成為與外界完全隔離的狀態，就連醫療人員也無法進入，導致防疫工作推展極為緩慢，疫情蔓延的時間會不斷延長。再者，禁止大陸人進入美國，對美國的經濟也會造成難以估算的負面影響。

第四，會造成社會恐懼及標籤化

從公共衛生的角度來看，實施旅遊禁令之後，社會上會瀰漫著恐懼的氣氛，以及對特定族群的歧視。歷史上，有許多國家實施邊界管制時，都是以公共衛生之名，行排斥某些族群之實。美國學者呼籲美國白宮及各國政府，不要重蹈歷史的覆轍。

(中時電子報)