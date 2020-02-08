李文亮是最早揭露武漢肺炎的大陸醫師，去年底在微信群組透漏疫情，今年一月初卻被警察視為散佈不實言論而遭到訓誡。隨後疫情大規模爆發，他也在抗疫的過程中不幸感染病毒，在武漢中心醫院全力救治，治療過程中一度相當穩定，但5日開始病情急遽惡化，6日晚間九時許於醫院病逝，享年34歲。

根據陸媒《梨視頻》的報導，李文亮母親接受電話採訪時，對社會各界的支持和關愛表示深深的感謝，然而她卻相當遺憾未能見到兒子的最後一面。

李文亮的雙親也曾感染武漢病毒，經過治療後，已經康復並出院。她母親回憶道，6日晚間接到院方的通知，隨即趕往醫院，遺憾的是在搶救的過程中他們不能進去看，直到宣告不治的時候，看到的是被推出來的冰冷屍體。

她說道:「李文亮是個非常有潛力，非常有才華的孩子，不像會撒謊會什麼的人，都是忠於職守的人。」似乎在為兒子被訓誡散佈不實言論一事打抱不平。

李文亮過世之後，留下懷有身孕的妻子及一個五歲的兒子。根據報導，妻子也曾感染武漢病毒，但已經治癒，前幾天剛出院，目前待在娘家襄陽待產，預計六月生產。即便家庭遭受重大打擊，他妻子7日仍在社群平台上聲明，不接受任何捐款，網路上若出現以她名義發出的求助資訊都是假訊息。

(中時電子報)