小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（8日）新聞重點。

【1】放下怒氣 助二次包機成行

首批自大陸武漢返台的247名台商中，有一人確診罹患武漢肺炎，陸方遭質疑刻意隱瞞，把確診案例送回台灣；大陸武漢台辦昨反駁，聲稱搭機前都依規定檢疫排查，質疑台灣當局所指「確診案例」的真實性，欲藉此拖延台胞返台。對此，朝野呼籲大陸放下意識形態，雙方回歸理性溝通，聚焦包機面臨的具體困難，放下怒氣才有助二次包機成行。

【2】美大使要求WHO 直接與台合作

世界衛生組織（WHO）從3日起一連舉行6天的會議。歐洲、日本和友邦多國接連為台灣發聲，美國更在6日的會議上，因看不下去中國大陸阻撓台灣加入WHO，公開「要求」世衛組織直接與台灣合作，引起陸方「強烈不滿」，指責部分國家不該發表不負責任的涉台言論，美國則反擊陸方勿在公共衛生議題上進行政治操作。

【3】政府續徵用 口罩廠淚吞苦水

武漢肺炎疫情爆發後，台灣已累積達16例確診，華新醫材集團董事長鄭永柱7日表示，武漢肺炎疫情尚未受控制，口罩徵用的時間應該會延長，目前接單受影響的口罩約300、400萬片，如繼續延長徵用，將會影響超過千萬片，未來包括人力、物流與違約金等，影響層面將更大。

【4】協同作戰 砸2870億防控 1.2兆優貸紓困

大陸國務院新聞辦公室7日上午舉行記者會，請財政部、人民銀行、外匯總局、稅務總局等官員出席。財政部副部長余蔚平指出，截至6日，各級財政共安排疫情防控資金667.4億人民幣（下同，約新台幣2870億元），實際支出284.8億元；並已頒布10多條財政措施，包括對確診患者個人負擔費用補助60％，對第一線醫療人員提供工作補助、對防疫物資採簡化審批開啟綠色通道，並免徵進口關稅。

【5】高雄氣爆捐300萬查無 黑人：是范范說錯

范瑋琪（范范）日前因不滿政策，在私人臉書飆罵行政院長蘇貞昌「狗官」後，引發一連串論戰，范范委屈回覆網友，曾在高雄氣爆捐了300萬「就像全被擦乾淨的忘了」，記者於善款官網以范范或老公陳建州（黑人）等關鍵字查詢，皆無相關資訊，對此求證黑人，黑人說明「是范范說錯了，應該是花蓮地震捐的200萬」，並出示收據，證明過去曾低調捐款紀錄。

(中時電子報)