過年吃個不停嗎？減肥是許多人開春的第一個心願。一位31歲的女性上班族，過年期間返鄉度假5天，每天打麻將、一邊吃牛軋糖等零嘴，本來就已經有「份量」的她，短時間內體重更從110公斤飆升至117公斤，年後才趕緊找營養師協助減重。

「依照我歷年來的經驗，只要年節假日超過5天，就會有很多變胖5公斤以上的民眾來求診。」專長健康減重的趙函穎營養師說，聚餐大吃大喝、缺乏活動、便祕，都是造成快速變胖的原因。

趙函穎說，其實每個人發胖的狀況都不同，以上述117公斤的女生為例，由於她整整便秘一周，所以一開始先吃大量蔬菜幫助排便，同時每天喝2000c.c.水來幫助消除水腫，再搭配調整飲食、運動，2周後便瘦回110公斤，目前持續減重中。

韓國網紅Mini大方分享自己的瘦身不復胖經驗，在社群媒體上大受歡迎，是許多人效仿的對象。（圖／翻攝自Mini IG）

到底要如何變瘦呢？社群媒體Instagram擁有10萬粉絲的韓國網紅Mini朴祉禹是個值得參考的對象，從小就是「棉花糖女孩」的她，總是不斷在減肥與復胖中循環，後來痛定思痛，靠著6個減重秘訣，包括「早起空腹快走半小時」、「日常累積運動」、「伸展修飾曲線」、「少量攝取碳水化合物」、「準備解饞食物」、「細嚼慢嚥」，才逐漸從70公斤瘦到48公斤，而且至今維持兩年未復胖。

營養師趙函穎建議餐前空腹運動，能夠以快走或爬樓梯取代坐電梯，用餐時再多攝取優質蛋白質，減重更有效率。（圖／趙函穎提供）

為了確認Mini的瘦身方式是否正確、或適合每個人，本刊特地邀請趙函穎營養師與健身教練Chloe，一一逐項分析並給予建議，希望能幫助大家精準、有效地迅速剷肉。

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(中時電子報)