擁有10萬粉絲的韓國網紅Mini朴祉禹分享自己的6個減重秘訣，包括「早起空腹快走半小時」、「日常累積運動」、「伸展修飾曲線」、「少量攝取碳水化合物」、「準備解饞食物」、「細嚼慢嚥」。

韓國網紅Mini大方分享自己的瘦身不復胖經驗，在社群媒體上大受歡迎，是許多人效仿的對象。（圖／翻攝自Mini IG）

針對空腹運動，趙函穎說：「的確更容易消耗身體的脂肪，但不必執著於早起，尤其對三高患者或低血糖者來說，空腹更有風險。」她建議在午、晚餐前執行，此時算是空腹狀態，但身體仍具有能量，而且快走後立即用餐更加速燃脂效果。

其中關鍵是補充蛋白質。「運動時肌肉承受壓力後會造成損傷，此時若補充蛋白質食物如高纖豆漿、茶葉蛋等就能修復肌肉，有助於增加肌肉量，而愈多的肌肉量就能燃燒愈多脂肪。」

另外，Mini強調攝取少量碳水化合物，維持身體基本的能量，且吃飯放慢速度。「運用在現實生活中，我建議採取低醣飲食，先把本來的精緻澱粉量減一半。」趙函穎說，其實這一點都不難，例如只要少吃三明治其中一片吐司、或吃半碗白飯，就達到減半目標，此外，也可以用地瓜、南瓜這類不易過度刺激血糖的碳水化合物取代白飯，不容易累積脂肪又具有纖維。

從70公斤一路瘦到48公斤的Mini，為了不復胖，平時會自備蔬菜棒當點心，以免嘴饞亂吃零食。（圖／翻攝自Mini IG）

嘴饞、壓力大時，更是減重的考驗時刻，Mini每天會喝2~3公升的水，同時自備健康的蔬菜棒，以免無法控制口慾而突然暴食。「如果沒時間準備，毛豆也是很棒的解饞食物，既是蛋白質食物，又有纖維質，而且方便取得。」

趙函穎同意喝水相當重要，她建議一天共喝8杯水，每杯大約240~300c.c.，大約每隔1~2小時喝一杯水。「水分不但有助於增加肌肉量，也能幫助燃脂，但喝水的時間點要平均分散，才能讓細胞真正吸收水分。」

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(中時電子報)