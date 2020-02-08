怎樣好好的吃一頓飯也很重要。「計算食物卡路里太困難了，但只要細嚼慢嚥，同時搭配飲食順序，自然就不會攝取過多熱量。」許多人認為應該先吃青菜，但趙函穎認為空腹狀態下吃下大量纖維會增加胃部負擔。

以現代人腸胃大多脆弱來說，建議應該先吃具有油脂的優質蛋白質食物如魚肉等，再開始吃青菜，澱粉類食物放在最後吃。「按照這樣的順序慢慢吃，每口咀嚼大約20下，大腦的飽食中樞會被喚醒，很快就會感覺滿足。」趙函穎說，「一個月大約減去體重的3~5%，是比較健康的速度，而之後維持體重不復胖更是關鍵。」

營養師趙函穎建議每周犒賞自己一個「美食日」，可以自由選擇愛吃的東西。（圖／趙函穎提供）

Mini不復胖技巧有2大重點，首先是交替吃減重餐、正常餐，其次是吃太多的隔日會空腹運動燃脂。「我們的身體就像一部電腦，如果長期只吃同樣的食物，身體就會固定在這樣的模式，很容易陷入減重停滯期，所以時常更換飲食內容比較好。」

趙函穎說，她建議每周犒賞自己一個「美食日」，可以自由選擇愛吃的東西，釋放累積的減重壓力，隔天再調整飲食運動。「大吃之後，身體會自然因應而加速代謝，此時可以趁機少吃一些，然後增加運動量，如此就能平衡回來。」

營養師趙函穎建議餐前空腹運動，能夠以快走或爬樓梯取代坐電梯，用餐時再多攝取優質蛋白質，減重更有效率。（圖／趙函穎提供）

「減肥其實是要多管齊下的，而其中飲食佔7成因素。」趙函穎建議平時養成紀錄飲食內容的習慣，再加上正確觀念，控制好吃進的食物之後，再搭配定期的運動習慣，這樣不只減去「過年胖」，未來更能瘦得長久。

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(中時電子報)