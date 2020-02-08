根據《CNN》報導，阿根廷的氣象科學家表示，本周四在南極洲北端的「希望研究基地」(Esperanza Research Station)，測得了南極洲的史上最高溫，高達18.3°C (華式65度)，打破了2015年3月24日測得的17.5°C (華式63.5度)紀錄。

這個氣溫跟當天在美國加州聖地亞哥的溫度一模一樣。雖然這樣比較並不公平，因為南半球現在正值夏天，而北半球處於冬天，然而南極洲是地球上最冷的地區，而南加州的氣候最為溫和宜人，如果兩地的氣溫相同，還是代表著些許不正常。

南極洲的氣溫破紀錄，代表著地球暖化，溫室效應加劇，排放的二氧化碳越來越多。除了人為因素，今年初的澳洲森林大火可能也有關係。

這項紀錄尚未得到世界氣象組織(World Meteorological Organization)的認證，該組織表示，將會確定這個氣溫測得的方法無誤後，再行發佈。氣象專家藍迪·塞爾韋尼(Randy Cerveny)認為，各種跡象都顯示了南極洲正在經歷一個很熱的夏天。

希望研究基地是屬於阿根廷管轄的科學研究站，從1961年開始觀測氣溫資料。根據觀測紀錄，過去50年來，南極洲的平均氣溫已經上升了3度C，許多冰川正在快速融化當中。

(中時電子報)