勇士隊透過交易獲得狀元前鋒威金斯(Andrew Wiggins)，他預計對戰湖人時首度披上勇士戰袍。總教練科爾(Steve Kerr)坦承對威金斯很陌生，他計畫把威金斯與柯瑞(Stephen Curry)、湯普生(Klay Thompson)一起做為先發的攻擊手。

賣掉後衛羅素(D'Angelo Russell)並不意外，科爾直言：「當初會簽他就有點奇怪，我們有柯瑞和湯普生，卻還補進一位大量持球的後衛，你能看出他不太合適。我想羅素自己在簽約時也明白，因此從他加盟以來的交易傳言就沒停過。」羅素不適合勇士，卻是灰狼朝思暮想的後場攻擊手，交易談成之後灰狼大張旗鼓迎接他的到來。

科爾指出當初首次奪冠的前鋒巴恩斯(Harrison Barnes)非常強壯，甚至可以扛住對手的中鋒，這是他與威金斯不同的地方。威金斯是主打小前鋒與得分後衛的搖擺人，體格比不上巴恩斯和杜蘭特(Kevin Durant)，只是威金斯仍有場均20分以上的火力。

唯一的問題在於威金斯很貴，本季年薪2700萬美元，未來3年平均超過3000萬美元，如果他表現不好將會成為勇士的大麻煩。

(中時電子報)