位於桃園的大溪，就像一本歷史故事書，曾因航運發達而繁華一時，造就出特有的市井風情。不妨規劃一趟輕旅行，領略大溪之美。

貿易興盛的大溪，是桃園最早發展的地區，並以橫跨大漢溪的大溪橋為對外聯絡的重要通道，這次的輕旅行，就以大溪橋為起點。

橫跨大漢溪的大溪橋造型優美，不少人來此拍照、欣賞風景。（圖／于魯光攝）

現在的大溪橋，有巴洛克式的浮雕拱門，造型華麗絕美，但最早的大溪橋，是用竹籠與石塊堆疊而成的竹木板橋，日治時期改建為雙孔鋼索吊橋，並在二○○一年美化重建成目前的模樣。漫步在僅供行人與自行車通行的橋面上，遠眺石門水庫與淡水觀音山的秀麗景致，伴隨著徐徐微風，無比愜意。

四連棟現今為展覽空間，述說大溪如何發展為文化底蘊豐厚的老城鎮。（圖／于魯光攝）

大溪武德殿的外觀為日本傳統寺殿造型，是目前全台武德殿中保存較完整的一座。（圖／于魯光攝）

百年建築 變身展館

搭乘大溪橋頭新建的透明景觀電梯向上，穿過充滿歷史氛圍的中正公園，就來到散落在大溪各處、以無圍牆博物館群為概念的「大溪木藝生態博物館」。位於大漢溪邊、有百年歷史的「壹號館」，是九棟博物館中最先開放的建築，過去曾是「大溪公學校」校長宿舍，現在則是文化導覽空間。

「武德殿」是日治時期用以修練柔道與劍道的場館，採傳統日式建築中的「寺殿」式樣興建，以示莊嚴肅穆。目前全台武德殿共有十一座，規模依當年行政區的分級而不同，大溪武德殿屬於市、郡設立的「支所」，值得一看。旁邊的「四連棟」，則是大溪警察宿舍群二十三戶建築中的一部分，現今規劃為常設展館。

前往大溪中央老街，不妨到前身是服飾老店、開業不滿兩個月的「再春食堂」，品嘗以豆製品為主角的美食。老闆曾經在澳洲及英國的餐廳工作，回到家鄉大溪與兩位好友合開此店，招牌餐「豆乳唐揚雞」的雞肉，特別以芋頭豆腐乳混合芝麻醬醃漬後再油炸，吃起來外酥內嫩、甘甜多汁；「照燒豆腐豬肉漢堡排」以豬絞肉與豆腐七比三的比例製作漢堡排，搭配鹹鹹甜甜的照燒醬好開胃，堪稱超強的白飯殺手。

壹號館是木造的日式建築，具有高架設計的特色。（圖／于魯光攝）

再春食堂的照燒豆腐豬肉漢堡排，搭配玉米筍、番茄及豆腐，兼顧美味與營養（250元）。（圖／于魯光攝）

私房菜色 國宴飄香

姚茶館的扣肉滷得非常入味，看似肥嫩卻不油膩，Q彈可口（小份360元，大份720元）。（圖／于魯光攝）

步出餐館不遠，就抵達和平老街。這裡的建築在巴洛克式繁飾主義中，融入閩南傳統的裝飾圖案，千萬不要走馬看花，細細欣賞牌樓上的鳥獸花草等立體浮雕，非常有趣。

大溪因臨近復興區山地，木材取得十分容易，造就了木器業的盛行。和平老街上的「協盛木器行」已有八十年歷史，展示著眾多神像與實木桌椅，琳瑯滿目。再往裡頭走，便是「姚茶館」私房料理的用餐區，必吃的「招牌扣肉」，入口滿是懷舊的甘醇醍醐味，作工繁複的「國宴豆干」曾獲選為國宴菜色，來這裡必點，而自製的「招牌手工燒卷」，以嫩豆皮包裹豬絞肉、荸薺及蔬菜末，再炸到微酥，美味十足。

打卡景點 夢幻吸睛

國宴豆干以滷包和獨家調味重覆熬煮3次再放涼，吃得到濃郁豆香（小份100元，大份150元）。（圖／于魯光攝）

告別老街，前往距大溪市區約十分鐘車程的大鶯路，拜訪兩處當地人推薦的熱門景點。原本沒有營業的歐式洋房建築「黃色小屋」，讓人眼睛一亮，每逢韭菜花季，都吸引許多攝影愛好者前來，因此屋主將它轉型為咖啡莊園，讓遊客在拍照之餘，也可以一邊休息，一邊享受悠閒時光。

姚茶館隱身在協盛木器行中，必須走入木器行內才吃得到。（圖／于魯光攝）

同樣在大鶯路上、意外暴紅的「中庄調整池」，是石門水庫下游的備用池，透明玻璃棧道景觀平台從今年一月起限時開放，天氣好時，藍天與水中的倒影相映，美得彷彿置身國外。

大溪和平老街特色商店林立，巴洛克式牌樓立面上的裝飾圖案也十分華麗精采。（圖／大溪木藝生態博物館提供）

如何到大溪？

搭乘高鐵或火車到桃園後，可轉搭台灣好行501、5096與5098等公車路線前往大溪；若是自行開車，行駛國道3號於大溪交流道下，到大溪市區車程約15～20分鐘。

INFO

色彩鮮豔的黃色小屋咖啡莊園非常適合拍攝美照，屋主還在前院養雞，讓客人體驗餵雞樂趣。（圖／于魯光攝）

大溪橋

原本沒有營業的黃色小屋，在網路上暴紅後，轉型為咖啡館。（圖／于魯光攝）

地址：桃園市大溪區瑞安路一段

在中庄調整池的透明玻璃棧道景觀平台，可以拍出水天一色的美景。（圖／于魯光攝）

壹號館

黃色小屋供應咖啡及簡餐，很適合小坐休息（左下／拿鐵150元，右上／抹茶拿鐵130元）。（圖／于魯光攝）

地址：桃園市大溪區中正路68號

電話：（03）388-8600

武德殿

地址：桃園市大溪區普濟路33號

四連棟

地址：桃園市大溪區普濟路17、19、21、23號

再春食堂

地址：桃園市大溪區中央路178號

電話：（03）387-0178

協盛木器行 姚茶館

地址：桃園市大溪區和平路91號

電話：（03）388-2567

黃色小屋咖啡莊園

地址：桃園市大溪區大鶯路449巷17號

電話：0932-148-548

中庄調整池

地址：桃園市大溪區大鶯路1020巷內

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(中時電子報)