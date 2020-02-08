成功從70公斤瘦到48公斤的韓國網紅Mini，強調減重初期不必急於增加運動量，她一開始只是在日常生活中搭配運動，例如走樓梯代替搭電梯、下班回家提前兩站下車快走，睡前再做伸展操，日積月累之後就能看到效果。

健身教練Chloe說，快走這類有氧運動主要是提升心肺功能，如果想要瘦身，建議要增加阻力運動。「因為阻力運動能夠增加身體肌肉量，就好像身上多了10個人幫忙一起消耗脂肪，瘦身效果更快。」

經常練習阻力運動之後，就能融入日常生活之中，等於無時無刻都在啟動身體核心肌群，除了減重，也能避免錯誤姿勢造成的腰酸背痛。Chloe教練示範兩組居家可以進行的阻力運動，主要是訓練核心肌群、大腿肌力等等。

動作1

背部貼合牆壁，肚子收緊，接下來彷彿坐椅子一般蹲下，大腿與小腿成直角，骨盆跟膝蓋盡量同高，停住約10個呼吸為1組，每天做3~5組。

（圖／馬景平攝）

動作2

四足跪姿，手推地板不聳肩，腋下夾緊，胸、背、肚子同時用力，背部保持平坦，接著左手舉起、右腳後抬停住6~8秒，之後換邊重複動作，若動作穩定，可再進階成右手肘碰左膝蓋，連續做8~10下，之後換邊重複動作。

（圖／馬景平攝）

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(中時電子報)