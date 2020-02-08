台北市信義區1名從廈門返台的男子，未依規定在家自主檢疫，里長發現後隨即前往該男留下的另一地址，發現他竟然長時間待在超商內，趕緊通知衛生局，大批防疫人員抵達後對店裡店外進行全面消毒，消防人員也將男子送往檢疫所進行檢疫。據了解，男子返台後，因家庭因素沒有地方可住，所以才長時間待在超商。

有民眾於7日下午3時許，看見有防疫人員進出信義區的一家超商，並進行全面消毒，於是在臉書PO文提醒民眾「非常時期請大家不要靠近」。

（圖／翻攝臉書）

根據《ETtoday》報導，調查發現，這名從廈門返台的男子，應該要在家「自主檢疫」，但里長上門關心時，卻發現男子不在家中，便前往男子所留另一處地址，抵達後發現竟是一間超商，而男子就帶著行李坐在超商內，里長便立刻通報衛生局。

據了解，男子返台後因家庭因素沒有地方可住，只能帶著行李長時間待在信義區這間超商內，晚上就睡在附近，消防人員已將他送往檢疫所檢疫。因男子長時間待在該超商，衛生局也派出大批防疫人員，對整間店進行全面消毒。

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(中時電子報)