武漢肺炎疫情持續延燒，目前中國境內確診病例已突破3萬人，死亡人數高達637人，為防止疫情擴散，目前中國已有3省封省、65個城市封城。而天津當局在7日宣布，當地一間百貨出現大規模感染，目前有23人確診武漢肺炎，約有9200名顧客需隔離觀察。

綜合陸媒報導，天津市寶坻區防控指揮部7日召開新聞發布會表示，寶坻區共有23人確診武漢肺炎，而這些人全部與寶坻百貨有直接或間接關係，屬於群聚感染。

對此，寶坻區防控指揮部總指揮、寶坻區人民政府區長毛勁松指出，百貨大樓內194名銷售人員已集中到隔離觀察點，而上月19日至25日曾到過百貨大樓顧客的人群，約有9200人，已要求自行居家隔離觀察。

根據報導指出，一名66歲婦人曾去過寶坻百貨，後來確診武漢肺炎，已於前日病逝，是天津市首例死亡個案。目前天津市當局已加強防疫，除了寶坻百貨，全區範圍內連續做了三次從城市到鄉村的消毒，並且限制人員及車輛進出社區。

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(中時電子報)