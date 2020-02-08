精選《中國時報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(2月8日)的國際新聞重點。

【1】美大使要求WHO 直接與台合作

世界衛生組織（WHO）從3日起一連舉行6天的會議。歐洲、日本和友邦多國接連為台灣發聲，美國更在6日的會議上，因看不下去中國大陸阻撓台灣加入WHO，公開「要求」世衛組織直接與台灣合作，引起陸方「強烈不滿」，指責部分國家不該發表不負責任的涉台言論，美國則反擊陸方勿在公共衛生議題上進行政治操作。

【2】台英國會小組致函譚德塞 支持台灣參與WHO

英國國會台英國會小組共同主席羅根勳爵（Lord Rogan）及史蒂爾勳爵（Lord Steel）6日聯名致函譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），強調台灣不受中國管轄，且台灣與中國的衛生照護是由完全分開且獨立的主管機關管理。

【3】並非大陸施壓 美學者解釋世衛不建議旅遊禁令的原因

武漢肺炎的疫情爆發以來，美國最先實施強力的旅遊限制法令，包含兩週內到過大陸任何地區的非美國公民，一律禁止入境美國等措施。多家美國航空公司也取消了往來大陸的班機。對此，美國約翰霍普金斯衛生研究中心的學者提出了四點原因，解釋了旅遊禁令對於防堵疫情並不會產生實質的功效，反而會造成社會和經濟上的損失，使得公共衛生更加危險。

【4】敘利亞攔截以國飛彈 一架客機險成炮灰

俄羅斯國防部發言人說，一架搭載172名乘客的空中巴士A320客機差點被敘利亞防空系統擊中，緊急降落俄國控制的赫梅敏空軍基地。敘利亞防空部隊當時正試圖反擊以色列對大馬士革附近的攻擊行動。

【5】核武軍備競賽近在眼前 法總統籲歐洲各國勿坐視

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天警告，面對可能的核武軍備競賽，歐洲各國「不能再袖手旁觀」，他呼籲這些國家推動「國際軍備管制議程」。

(中時電子報)