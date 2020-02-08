立委賴品妤首次參選即當選，更以27歲創下史上最年輕立委紀錄。元宵節將至，賴親赴市場發「金鼠小燈籠」，所到之處受在地老少歡迎、合影不斷。網友更對著照片激動大讚：「天啊！怎麼有這麼美的立委！」

賴品妤昨晚（7）在臉書發文，寫道：「初一早初二早初三睏到飽⋯⋯十五元宵！春節來到這時候也接近尾聲啦，品妤在這邊先祝大家元宵節快樂！

今早特地來到瑞芳第一市場，準備了新北市政府的可愛金鼠小燈籠給大朋友小朋友，有的小朋有一拿到手立刻大卸八塊玩得不亦樂乎！原來不僅動手DIY組裝燈籠有樂趣，肢解他們也很有意思，最重要的是，能讓孩子們玩得高興，他們能夠開心地玩耍對我來說非常有意義。

除此之外，同時也非常感謝瑞芳在地鄉親的疼惜，讓我順利當選，地方上的每一個聲音，我都會認真去聽，未來在中央會與林裔綺服務處議員一起讓瑞芳更好更茁壯！」

文章一出，網友聚焦賴品妤照片，紛紛留言：「天啊！怎麼有這麼美的立委！」「我的天啊！也太美了吧！」「這張顯得好瘦超瘦……」「已戀愛」、「品妤好美哦」、「好可愛！」「賴委員，俏麗短髮好帥氣展現妳的自信，元宵節快樂」。

(中時電子報)