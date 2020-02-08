武漢肺炎疫情延燒，大陸官方下令「停止影視劇拍攝工作」，前年辭去主持12年的《綜藝大集合》，前往大陸打拼的董至成，演藝事業也受到波及，目前新的戲劇拍攝工作全面停擺，讓他只能待在台灣等候最新一步指示。

根據《聯合報》報導，大陸官方下令宣布因應防疫措施，從本月一日起停止影視劇拍攝工作，對此辭去台灣主持工作前往大陸拍戲的董至成，雖然過去戲劇邀約不斷，新戲更預訂2月底開拍，如今卻接到通知「不必急著回去了」，演藝事業處於暫時停擺的狀態，不過董至成倒是一點也不慌張，他表示：「天災無法控制，但大陸演員根本不讓出門，但我至少還有台灣可退，只不過每天在家睡飽吃，吃飽睡，開工日遙遙無期」。

雖然大陸演藝事業暫時停擺，不過返台的他也沒閒著，因為復工日期遙遙無期，台灣娛樂圈不僅一部電影找他拍，還有幾個節目極力邀約上通告，依舊相當炙手可熱。

(中時電子報)