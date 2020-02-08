全球武漢肺炎確診數持續增加，疫情是否已達高峰？對此華裔學者丁亮提出警告，新型冠狀病毒史上最毒且不確定性高，預估至少再持續一個月才達高原期，因此「不需要旅行就別去旅行」。

中央社報導，丁亮（Eric Liang Feigl-Ding）擁有哈佛大學流行病學和營養學雙博士學位，任職哈佛大學營養學訪問學者，同時是世界衛生組織（WHO）專家顧問。他近來針對疫情在推特頻頻發文，曾警告「我們正面對著史上最毒的病毒疫情。」

他以SARS相較，3個月上升到8000個病例，新型冠狀病毒卻速度很快，不到一個月確診病例已超過3萬例，3倍速的時間與3倍量的病例擴散，「等同SARS的9倍速」。

丁亮認為，「疫情會持續至少再一個月，才會進到高原期，但在那之前還要觀察」。高原期意指病例數快速增加並且到達頂峰之後，連續處於一個高峰或數字只有微幅波動的時間。

從公衛的角度，丁亮提醒一般人多注意個人衛生保健，小細節例如開關門的時候以「衛生紙、甚至手背」使用手把，不要用手指頭按電梯開關。他強調，在人多的場合，「手盡量不要隨意觸摸很多東西」。

(中時電子報)