初春賞櫻趣！烏來勇士廣場、福山里卡拉模基產業道路及馬岸產業道路等處，皆可看到桃紅色山櫻花喜氣洋洋綻放枝頭，放眼望去只見花朵隨風飄揚，人與花爭美！還有櫻花與瀑布映照，繽紛又壯觀，民眾不妨利用周末假期，來趟烏來之旅吧！

卡拉莫基產業道路、馬岸產業道路沿路櫻花盛開景緻，絕美拍照景點。（圖取自新北市景觀處官網）

烏來是北台灣觀光的勝地，一直以來都是許多泡湯愛好者的首選之地，山林間空氣清新舒暢、有氣勢磅礡的烏來瀑布。目前烏來山櫻花已開7成，其中又以勇士廣場的花況最佳。

民眾可自烏來老街搭乘台車抵達，一旁瀑布自山谷撲簌而下，群山圍繞廣場雲霧瀰漫，桃紅色櫻花繽紛綻放著，宛如一幅山水畫。

勇士廣場有山水環繞的瀑布及婀娜多姿的櫻花的美景。（圖取自新北市景觀處官網）

除了勇士廣場外，通往烏來福山里卡拉模基產業道路，放眼望去花兒盛開，也很適合健行與大自然融為一體。到烏來除了賞花泡湯外，還能逛逛老街、吃在地原民特色美食，以及體驗泰雅族文化，歡迎闔家大小一起來感受烏來好所在!

景觀處表示，新北市首波盛開的是台灣山櫻，花期自一月中旬開始持續綻放至二月中旬，接著河津櫻及富士櫻陸續綻放，最後綻放的吉野櫻將於3月中旬壓軸登場。

福山里卡拉莫基產業道路山櫻花柔美嬌媚，充滿浪漫的情懷。（圖取自新北市景觀處官網）

(中時電子報)