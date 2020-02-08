大陸外交部前副部長、大陸人民大學重陽金融研究院高級研究員、全球治理研究中心主任何亞非8日在陸媒《環球時報》撰文指出，如果說2008年金融危機代表世界經濟秩序步入大調整元年，那麼2020年將是世界力量平衡大轉變的元年。各種力量博弈更加激烈、局勢更加動盪、挑戰更加嚴峻，全球治理體系將承受更為嚴峻的考驗，面臨四大挑戰。

何亞非表示，有四大挑戰比較突出：

一是世界經濟不容樂觀，下行壓力持續加大。較之2019年，2020年國際貿易緊張局勢有增無減。不少專家預計2020年資產和股市泡沫破裂、全球經濟衰退機率較大。大陸遭受新冠肺炎疫情，正在進行空前的疫情防控阻擊戰，短期內對大陸經濟以及世界經濟增加了新的變數。

2020年大陸金融開放邁開步伐，隨著大陸經濟與世界經濟相互依賴加深，國外資本大舉進入大陸債市、股市、銀行、保險、資管業務，加上「一帶一路」等新型國際合作深入拓展，海外人民幣資金池持續擴大，國際資金流動、匯率變化對大陸金融的影響將增大，考驗大陸金融業的韌性和人民幣國際化的步伐。

二是美西方國家貧富差距和不平等持續擴大，政府和主流意識形態措手無策，既不能客觀分析解釋，又沒有解決辦法。不管是國債攀升還是貨幣極度寬鬆，西方宏觀經濟政策「兩頭受擠」。民眾不滿和怨憤長期累積，資本主義制度性、系統性危機加重。

全球化不會逆轉，但全球化與反全球化博弈將持續升溫，「治理赤字」擴大已使以規則為基礎的治理體系四分五裂，重新制定國際規則將成大國競爭的焦點之一。

三是國際戰略穩定遭到嚴重削弱，使歐洲、亞太、中東安全形勢更加嚴峻，大國關係更趨複雜敏感。

陸美關係進入戰略競爭期，2020年又是美國大選之年，選舉政治將使本已十分複雜的兩國關係不確定性明顯增大。

四是全球新科技革命繼續加速，大國在高科技領域加大投入，影響人類經濟活動、生活方式，乃至國家競爭模式。

新全球化時代技術革命重要性凸顯，科技能力成為衡量國家綜合實力的重要指標之一。2020年美國可能繼續搞對陸科技「脫鉤」，但大陸既有全球生產鏈組成部分的技術積累，又有後發優勢，因此科技發展勢頭不可阻擋，而且還有可能在部分領域取得突破。

(中時 )