世界衛生組織7日最新公布武漢肺炎，其中在大陸突破3萬例，而據大陸國家衛生健康委員會統治，截至6日24時，確診病例來到31161例、636死。對於持續延燒中的疫情何時達高峰，哈佛大學公衛專家丁亮警告，預測至少再持續一個月才達高原期，並強調全球正面對史上最毒的新型冠狀病毒疫情，不確定性高，近日最好「不需要旅行就別去旅行」。

據中央社報導，哈佛大學公衛專家、同時是世界衛生組織（WHO）專家顧問的華裔學者丁亮（Eric Liang Feigl-Ding）警告，以嚴重急性呼吸道症候群（SARS）在3個月上升到8000個病例，新型冠狀病毒在不到一個月的確診病例已超過3萬例，3倍速的時間與3倍量的病例擴散，「等同SARS的9倍速」。

丁亮表示，我們正面對著史上最毒的病毒疫情，並認為疫情會持續至少再一個月，才會進到高原期，但在那之前還要觀察。高原期意指病例數快速增加並且到達頂峰之後，連續處於一個高峰或數字只有微幅波動的時間。

在疫情蔓延、仍處於不可測的階段，丁亮提醒一般人多注意個人衛生保健，小細節例如開關門的時候以「衛生紙、甚至手背」使用手把，不要用手指頭按電梯開關。他強調，在人多的場合，尤其要自己控制「手盡量不要隨意觸摸很多東西」。

對於世界衛生組織於1月31日宣布新型冠狀病毒疫情為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），丁亮提到，主要原因在於確診病例與死亡率仍集中在大陸，大陸境外以外地區的死亡率為個位數。不過他也表示，包括他和其他很多學者都非常謹慎觀察新型冠狀病毒是否發展成為全球大流行（pandemic）的疫情。

(中時電子報)