武漢肺炎肆虐，民眾恐慌搶購口罩，引爆「口罩之亂」，政府也開始宣導「口罩不必隨時帶」觀念；鏡頭前總戴口罩的台北市長柯文哲，更成綠營痛批對象。網友直言，最近風向讓柯裡外不是人，以醫生專業必不苟同此論點，但現實中口罩就是缺貨，籲柯還是安靜保身為上。

網友在PTT論壇發文《柯明天是不是完蛋了？》，寫道：「最近師父有點裡外不是人。以醫生的專業，應該會覺得這種口罩宣導跟智障一樣。但口罩就是缺，現在台北還出狀況，你怎麼宣導都很為難。只是現在大家情緒都有點失控了。」

發文網友更建議：「為刺激到避免某些怪怪的人，師父還是先安靜吧！至少讓他們專心做事，也安撫一下群眾比較好。不然一邊防疫，一遍政治鬥爭，我真心覺得太恐怖了。」

文章一出，其他網友紛紛回應：「讓學姊戴口罩，引一下砲火也可以」、「大眾運輸還是戴好戴滿吧，別當傻子」、「真的很為難啊，倒底是要戴還不戴？」「相信政府、相信黨」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)