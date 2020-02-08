元宵不只看燈節，吃熱呼呼的元宵也應景！早年稱湯圓為「湯團」及「湯圓」，取團圓之意，期望吃了湯圓而象徵家人團團圓圓的好兆頭，如今養生意識抬頭，將「包種茶」結合「湯圓」新吃法，還有加上天然紅麴，不僅顏質佳，也能兼顧傳統習俗，又能吃得健康。

坪林為「包種茶之鄉」，是全臺最大包種茶產地，除生產高品質茶葉外，相關的茶葉加工產品也是少不得，其中坪林出產的「茶湯圓」是在地人氣商品。位於新北市坪林區北宜路上的「德志茶園」專門販售在地用心製作的茶葉加工產品，從茶油麵線、茶粿、茶葉麻糬到茶湯圓，各種甜鹹口味都可滿足饕客們的味蕾。

鐘晨瑞（左1）與媽媽一起展示自家的茶粿。（圖取自新北市農業局官網）

目前「德志茶園」由外型帥氣的老闆鐘晨瑞與媽媽及叔伯們一起經營，75年次的他為家中第5個小孩，大學就讀外文系，靠著語言的優勢曾在旅遊行業擔任業務工作，後續也到美式餐廳當主廚助理，約3年前因為熱愛坪林鄉村的環境還有在地的人情味，決定反璞歸真，目前所販售的茶粿和湯圓都是出自於他的巧手。

元宵期間，不妨來到北宜路上的「德志茶園」品嚐茶湯圓及各式茶點，帶著清香的包種茶湯圓，甜而不膩，再順道帶盒有全台灣最「香」特色茶之稱的「包種茶」贈送親朋好友，體面又大方。

不過也提醒大家，元宵或湯圓都是糯米製品，升糖指數（GI）較高且不易消化，對腸胃負擔較大，提醒有糖尿病患者或胃腸不好的民眾，如食用湯圓或元宵時，該多加注意份量！開心過節也要顧健康，一般人吃也該適量而為。

(中時電子報)