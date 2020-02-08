北市體育局官方臉書專頁「台北運動吧」昨（7日）晚發布貼文，但疑遭駭客盜用，竟然出現大量歐美色情圖片與連結，網友看到相當震驚，體育局已緊急關閉粉專，將儘速蒐集駭客犯罪證據，報警提告求償，並對粉絲造成困擾致歉。

台北市體育局官方臉書粉專「台北運動吧」，經常提供粉絲體育賽事交流、運動故事分享與運動設施介紹等，不料7日晚間疑被駭客盜用，至今（8日）凌晨0時33分為止，仍連續提供多則歐美色情面連結，還附帶有性交露骨圖片，網友看到震驚不已。

許多網友留回調侃：「已備份，不合口味，小編眼光差應該開除」、「北高愛情產業鏈」、「這樣運動才健康」、「動起來」。雖然北市體育局尚未採取法律行動，但此舉已觸犯刑法公然猥褻罪、散布猥褻物品罪及兒童及少年福利法。

★中時電子報關心您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科

三萬元以下罰金。

意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。

(中時電子報)