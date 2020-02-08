中古小姐。（圖／翻攝自welovesheep IG）

中古小姐透露關臉書主因。（圖／翻攝自welovesheep IG）

陳建州（黑人）近日為了老婆范瑋琪（范范）的風波多次親上火線，近日他到旅日作家「中古小姐」臉書留言，批評對方發文暗喻范范的行為太惡劣，昨(7日)中古小姐無預警關閉臉書，深夜她在IG曬出截圖，直指有些網友就是愛趁亂扯東扯西，看了礙眼，她才決定關粉專，圖個清靜。

范范日前在個人臉書抨擊口罩限制出口政策，不僅爆粗口，又指蘇貞昌是「狗官」，引來一連串風波，黑人雖透過立委向蘇貞昌表達范范有意當面致歉，卻遭蘇貞昌婉拒。昨則爆出黑人在網上反擊中古小姐上月底暗諷范范的發文，直說她「用文字來傷害別人蹭熱度」，又指她靠踐踏別人提升自己，「妳這種行為真的太惡劣了」。

昨中古小姐突然關閉臉書，深夜她貼出網友留言截圖，有人說：「真的覺得妳更可怕。加油好嗎？靠自己」，中古小姐回：「我到今天才知道，原來我不是靠自己喔？」另有人說那蔡英文學歷是真是假要不要評論一下？她回應：「為什麼暫時關掉粉絲頁，因為就是有些這種的，喜歡扯東扯西，看了都礙眼！」

(中時電子報)