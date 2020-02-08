吳汶芳、曾昱嘉新年新氣象，開工相約喝春酒，希望今年發片一舉中金鼠。同為福茂唱片之寶的兩人一起嗑鍋，曾昱嘉還自訂規則：「要『中金鼠』就得吃辣的那邊，因為湯頭金黃金黃der，是黃金色喔！」嚇得吃素的吳汶芳花容失色，曾昱嘉則是衝一波大辣，嘴唇被辣到慘變「香腸嘴」。

其實吳汶芳和曾昱嘉兩人淵源甚深，都是來自選秀節目《超級偶像》的歌手，這次再度成為師姊弟，兩人都笑說是「再續前緣」。提到過年假期，吳汶芳說：「過年時間多，可以好好創作新歌，也在家陪家人跟追劇。」今年總共包出了五位數的紅包給家人。曾昱嘉則聽說屬蛇的有偏財運，所以馬上去買了刮刮樂小試手氣，果然立馬中了一千元，讓他喜出望外，但下一秒跟媽媽打牌通通「繳庫」了，孝順的他吐舌笑說：「當做給媽媽的紅包加碼。」

吳汶芳也提到團圓飯太豐盛，讓她很怕吃太多發福，所以飲食超克制，天天做瑜伽保持身材；曾昱嘉則奉行「有出才有進」，起床第一件事就是跳繩3千下，才能整天無憂無慮、大吃大喝。2020年開工吳汶芳許下新年新希望，「希望有完整專輯發行，盡快帶著新作品跟歌迷朋友們見面！」曾昱嘉則是「希望身體健康，今年預計會推出幾首新單曲，希望都能大HIT。」

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(中時電子報)