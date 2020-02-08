2020武漢風暴》鑽石公主號 再增3人確診 08:532020/02/08 中時電子報 馮英志 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 日方證實「鑽石公主號」郵輪新增3名武漢肺炎確診病例。例停泊在橫濱大黑碼頭附近的「鑽石公主」號。（路透社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據日媒NHK報導，厚生勞動省8日宣布，載乘61名武漢肺炎病患的「鑽石公主號」郵輪新增3名確診病例，總計增至為64例。 文章來源：新型ウイルス クルーズ船で新たに３人の感染確認 (中時電子報) #確診 #武漢 #鑽石公主 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》陸客消失了 普吉島變空城 00:022020/02/04 國際 2020武漢風暴》菲律賓發生第一起境外死亡案例 陸境內死亡已超越SARS 04:462020/02/04 國際 日本單日添3例第2次病毒檢查才確診 共23例 23:202020/02/04 國際 2020武漢風暴》全球疫情不斷更新／一日新增3151例 大陸確診病例34104人 死亡719例 00:242020/02/06 生活 日確診爆衝卻宣布這政策 網嘆愚蠢 10:572020/02/06 日常 郵輪恐成防疫缺口 時力籲盡速查清確診旅客身分及動線 12:262020/02/06 政治 武漢肺炎台灣增2例確診 首例確診已出院 16:102020/02/06 生活 郵輪2000多遊客趴趴走 防疫大漏洞！確診暴增至16例 04:102020/02/07 生活新聞 陸稱確診台商是假的 陳時中：有科學證據才會確診 19:032020/02/07 生活 台魔術師隔離直播 憂將有更多病例 04:102020/02/08 生活新聞 國際熱門新聞 2020武漢風暴》並非大陸施壓 美學者解釋世衛不建議旅遊禁令的原因 - 國際 李文亮盡忠職守 母遺憾未見最後一面 - 國際 國情咨文激情演出 裴洛西獲新綽號 - 國際 梅根哈利退出 王室新4人組成形 - 國際 2020武漢風暴》不接陸客 遊輪業者下禁令 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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