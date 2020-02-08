總統蔡英文與網紅館長陳之漢在2019年5月一同登上莒光園地，大談國軍議題，遭到退役上將李天鐸批評，李更在臉書上爆料，館長過去有毒品、竊盜、恐嚇、賭博等7項前科；這讓館長氣得向法院提出告訴，要求其道歉賠償；近日一審判決出爐，李天鐸應賠償館長50萬，並在臉書上連續道歉15天。

判決出爐後館長在個人YouTube頻道開直播與粉絲討論，表示話不能亂講，當然館長自己總有些髒話的口頭禪，自己也會檢討，但是他在怎麼樣都不會去污衊一個清白的人；而李天鐸將賠償的30萬館長表示將全部捐出。

(中時電子報)