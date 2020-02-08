李天鐸汙衊館長賠30萬 館長：將全數捐出 09:052020/02/08 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 館長常對時事發表心得。（圖／翻攝自臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文與網紅館長陳之漢在2019年5月一同登上莒光園地，大談國軍議題，遭到退役上將李天鐸批評，李更在臉書上爆料，館長過去有毒品、竊盜、恐嚇、賭博等7項前科；這讓館長氣得向法院提出告訴，要求其道歉賠償；近日一審判決出爐，李天鐸應賠償館長50萬，並在臉書上連續道歉15天。 判決出爐後館長在個人YouTube頻道開直播與粉絲討論，表示話不能亂講，當然館長自己總有些髒話的口頭禪，自己也會檢討，但是他在怎麼樣都不會去污衊一個清白的人；而李天鐸將賠償的30萬館長表示將全部捐出。 (中時電子報) #館長 #李天鐸 #賠償 #30萬 #臉書上 也許您會感興趣 推薦閱讀 假訊息流竄 驚悚大師關臉書 04:102020/02/04 全球財經 百萬網紅現身 每個都是臉書人氣王 07:412020/02/04 娛樂 花30萬看超級盃 男張嘴猛睡網炸鍋 12:542020/02/04 日常 馬國女陽明山遭搶30萬 男網友強盜罪起訴 13:582020/02/04 社會 網紅臉書狂賣口罩 照片曝光網驚呆 10:422020/02/05 生活 經部臉書發文提3點 關懷台商轉移產能 18:312020/02/05 財經 WHO秘書長遭30萬人連署下台 還要求各國捐款6.75億美金防疫 16:332020/02/06 國際 30萬「蝙蝠龍捲風」籠罩城市 直升機嚇到不敢降落 20:592020/02/06 國際 指館長有7前科 退役上校李天鐸判賠30萬 20:292020/02/07 社會 李天鐸敗訴後臉書湧進百位網友：還不道歉是在擬稿嗎？ 07:592020/02/08 政治 政治熱門新聞 「罷韓」過不了？她發出求救訊號… - 政治 口罩之亂 網：他快完蛋了！ - 政治 高雄罷韓案 媒體人斷言最後結局 - 政治 公主遊輪旅客在台趴趴走地點今才公開 李富城怒了 - 政治 民進黨發言人這句話 陳揮文氣：若是以前 他會巴下去 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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