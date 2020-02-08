鴻海（2317）與裕隆（2201）宣布簽署合作協議，雙方將設立資本總額155.76億元的合資公司，鴻海以現金出資79.44億元、持股51％，裕隆以開放平台資產作價出資76.32億元、持股49％，共同計畫推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態系。

鴻海及裕隆表示，新合資公司將結合裕隆旗下華創車電的整車技術開發，以及鴻海在電子零組件的製造設計能力，發揮車輛研發與資通訊產業資源互補優勢，共同發展汽車相關業務，為汽車產業帶來創新模式。

鴻海去年楬櫫電動車、數位醫療、機器人3大產業策略方向，即不斷朝EV電動車領域深度布局。1月16日宣布與飛雅特克萊斯勒（FCA）簽署合作協議，規畫設立雙方各持股50％的合資公司，專注於開發及生產純電動汽車，並進一步經營車聯網業務。

事隔僅半個月，鴻海再宣布攜手裕隆集團，規畫設立合資公司，將IDM創新營運模式結合華創車電的整車設計及開放平台資源，向高附加價值研發環節延伸，持續打入車輛產業價值鏈，以推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態系，創造從品牌到平台的跨界汽車聯盟。

鴻海董事長劉揚偉表示，汽車市場與產業已進入轉型快車道，通過平台化模式進行車輛設計已是大勢所趨。鴻海希望運用過去在ICT產業的成功經驗，為汽車產業打造新IDM營運模式。此次攜手裕隆，借重華創在汽車研發技術厚實的基礎，有助集團加速跨入EV電動車領域的腳步。

裕隆則表示，集團去年起推動價值鏈策略轉型，華創車電的汽車研發平台採開放模式，將過去「單一客戶、重資產」轉變為「全面開放、多元客戶」的開放平台新方向，提供客戶完整解決方案服務。開放平台轉型策略以來，持續經營現有納智捷品牌、並爭取多元客戶。

裕隆指出，集團具多年汽車整車研發設計、生產製造經驗與資源，並對開放平台及新能源汽車、車聯網、自動駕駛等未來產業發展趨勢投注研發資源與技術。新合資公司將由雙方共同組成經營團隊，鴻海提供ICT產業供應管理運營優勢與人才，裕隆則以華創車電的研發工程團隊為主。

裕隆表示，此次合作代表著雙方轉型升級的雙引擎正式啟動，將與鴻海以互補優勢攜手掌握EV電動車市場的潛在商機，未來並廣邀供應鏈合作夥伴加入，為台灣培育更多優秀車電研發人才與創新機會，為汽車產業界注入源頭活水。

(時報資訊)