美國國家運輸安全委員會(NTSB)8日官方宣布，在洛杉磯發生的湖人傳奇球星「小飛俠」布萊恩等9人墜機罹難事件，並無證據表明直升機存在引擎故障，自從上月27日墜機發生後，NTSB就在調查事故原因，但最終報告至少需要1年才能完成。

根據NTSB目前調查顯示，這架失事直升機並未安裝地形預警系統，所以在直升機面臨墜機危機之際，沒有辦法發出任何警告，一名目擊證人表示，墜機當時正值大霧氣候，他一開始聽到直升機聲音很正常，但很快直升機發生俯衝，兩秒內就撞擊山上。

當時的撞擊速度高達時速290公里左右，事發之後整個儀表板都被摧毀，大部分的裝置都已錯位，控制裝置也被破壞，由於現場一些樹枝遭到切下，證明直升機引擎當時還處運轉階段，只因這架直升機並未裝設黑盒子，所以意外詳情很難確定。

目前洛杉磯市政府決定在美國時間2月24日，也就是分別代表吉安娜、布萊恩的球衣背號日子，在史坦普中心舉辦布萊恩與其他罹難者的追悼會，吉安娜的塞拉峽谷高中2號球衣，也已經被她的母校宣告退役了。

(中時 )