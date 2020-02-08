今（8日）是元宵節要看燈節、猜燈謎！依據傳統習俗也要吃湯圓盼團圓，不過有吃過海味十足的湯圓嗎？新北市貢寮區盛產貢寮鮑，在地養殖業者研發出貢寮鮑新吃法，將貢寮鮑與豬肉一同做成湯圓內餡，成為獨一無二的貢寮鮑湯圓，歡迎來貢寮走春並品嚐呦。

黃太太安芯儀示範貢寮鮑湯圓製作。（圖取自新北市漁業處官網）

貢寮馬崗的貢寮鮑養殖戶黃吉安表示，貢寮鮑飼養在沿岸的潮間帶養殖池，以天然海藻餵食，養殖過程中均未使用藥物，是名副其實的天然食品。

黃太太安芯儀表示，將豬絞肉與貢寮鮑丁一起調製為湯圓內餡，接著將湯圓餡包入糯米糰後搓圓備用，最後將貢寮鮑湯圓放入九孔火鍋中細火慢熬，就是一道極具海味的貢寮鮑湯圓鍋。

現在是寒假又恰逢元宵節，更是貢寮鮑盛產期間，吃貢寮鮑正當時，呼籲大家多利用貢寮鮑官網訂購美味貢寮鮑，在家手作貢寮鮑湯圓，健康又美味。

養殖戶黃吉安將採收上岸的貢寮鮑進行分級分裝。（圖取自新北市漁業處官網）

不過也提醒大家，元宵或湯圓都是糯米製品，升糖指數（GI）較高且不易消化，對腸胃負擔較大，提醒有糖尿病患者或胃腸不好的民眾，如食用湯圓或元宵時，該多加注意份量！開心過節也要顧健康，一般人吃也該適量而為。

(中時電子報)