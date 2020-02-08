日本京都傳統工藝「和蠟燭」優雅細緻、兼具實用與美感，一項正在台北華山文創園區免費展出的「OKINAWA & KYOTO ART with沖繩祭＆LAUGH ＆PEACE ART GALLERY一周年」特展，提供民眾接觸京都傳統工藝的機會，於8日（六）特別開設「和蠟燭彩繪體驗座談會」，由田川惠莉菜與田中怜奈兩位講師帶領，製作屬於自己的和蠟燭，體驗花紋描繪；在台深耕的日本吉本興業諧星二人組「漫才少爺」也將在現場與大家互動。

「和蠟燭」可手繪個樣圖案，繪上動漫人物也呈現獨特趣味。（溫博鈞攝）

沖繩娛樂盛宴＋京都藝術魅力

該體驗活動是「OKINAWA & KYOTO ART with沖繩祭＆LAUGH ＆PEACE ART GALLERY一周年」展出項目的一環，活動中同時設置每年４月日本一流眾星雲集的「沖繩祭沖繩國際電影祭」展覽牆，以及沖繩縣北部（通稱山原） 為主題的「山原藝術祭」展示特區。

另外，會場中展示並販售吉本興業眾知名藝人與藝術家為慶祝位於大阪難波・吉本興業本館一樓「LAUGH & PEACE ART GALLERY OSAKA 」開幕周年特製作品，充滿驚人創意巧思，充分感受大阪這座喜劇城市特有的幽默美感。

＝活動訊息＝

「和蠟燭彩繪體驗座談會」

・時間：2月8日(六) 11點～、14點～、16點～

・所需時間：約30分鐘～1小時

・活動場地：華山1914文創園區東3館Laugh&PeaceFactory【入場免費】

・地址：台北市中正區八德路一段１號

・費用：NT$５００

・名額：每場最多10位

欲報名參加者請向工作人員詢問。

（取材自華山1914文化創意產業園區官網）

「OKINAWA & KYOTO ART with沖繩祭＆LAUGH ＆PEACE ART GALLERY一周年」活動資訊

展期：即日起至2月23日(日）

時間：平日11:00-18:00、假日10:00~18:00

場地：華山1914文創園區東3館Laugh&PeaceFactory

地址：台北市中正區八德路一段１號

【入場免費】

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