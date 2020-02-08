指揮中心今(8)日10:00召開記者，說明最新疫情及防疫作為。(中時電子報臉書直播)

中央疫情指揮中心今(8)日上午10:00召開記者會，說明疫情及防疫作為最新進度。(圖擷自中時電子報臉書直播)

武漢肺炎疫情擴大！中央流行疫情指揮中心今宣布，國內再添1確診案例，個案為6日晚間公布的北部50多歲夫婦病例的20多歲兒子，上月自香港飛往義大利後，1日經香港返台，今確診武漢肺炎。截至目前，國內已累計17例。陳時中說，為避免疫情擴大，繼湖北之後，廣東也列一級疫區。陸委會表示，2／10暫停小三通海運客運直航

載有1700多名台籍旅客的寶瓶星號預計今午抵台，中央流行疫情指揮中心將派員登船篩檢，若船上有人身體不適、曾赴大陸、旅遊史不明，需採檢送驗。若其中有人確診，全船接觸者將留船隔離14天。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，已做好準備，稍後就會派員前往基隆港就緒。

疫情中心監測應變官莊人祥昨表示，寶瓶星號靠岸後，檢疫人員會先讓所有乘客通過紅外線儀器量體溫，有發燒、大陸旅遊史、旅遊史不明的人，則會做進一步檢驗，整個過程約4至5小時，再把檢體送上岸測試，最快在船靠岸5至6小時之後，就能知道旅客們是否能下船。

陸委會副主委李麗珍說，2/4號起曾停靠中港澳的郵輪，昨也宣布10號暫停小三通，海上客運只剩兩岸的海運，現決定10號起也將停止兩岸海運。

武漢肺炎疫情嚴峻，為避免疫情擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，繼將湖北省列為一級疫區後，也將廣東列為一級疫區。此舉意味著採檢對象將擴大，以利個案的及早確診。

鑽石公主號確診不斷增加。陳時中說，鑽石公主號和寶瓶星號不應該相比評論，目前已擬定2方案。A方案就是全船無人感染，即可下船。B方案則是有人感染，就不下船。更相關的細節，正在研擬中。

陳時中，昨天公布的公主號旅客經過的點，就是需要謹慎處理，需要自己注意身體狀況。周志浩說，新型冠狀病毒是透過飛沫傳染，但距離靠近可能性才會提高，尤其民眾現又都戴口罩，機會會更小，這是謹慎的作為，只是提醒，民眾不用如此緊張。而在開放空間，真的不容易被傳染。

陳時中說，在寶瓶星號的船員多是大陸籍。他重申一個觀點，我們現在對抗的是「武漢肺炎的病毒」不是「武漢」這個地方，病毒是不挑人種來傳播的。

公主郵輪旗下「鑽石公主號」確診人數今(8)日增至64例，該郵輪上月31日曾停靠基隆港，2000多名旅客下船，引起民眾恐慌，中央流行疫情指揮中心做發送細胞廣播，提醒曾前往九份、101等民眾自主健康管理至14日。

有民眾擔心基隆港下船遊客會在當地造成傳染，中央流行疫情指揮中心執行官周志浩表示，冠狀病毒屬飛沫傳染，在開闊地區距離2公尺以上以及15分鐘內無近距離接觸基本上可以安心，民眾無需過勿擔心

(中時電子報)