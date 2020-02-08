陳男駕駛的重機車被機械車碰撞後倒地，造成左側車身受損及人傷重不治。（民眾提供／陳世宗台中傳真）

陳男駕駛的重機車被機械車碰撞後倒地，造成左側車身受損及人傷重不治。（民眾提供／陳世宗台中傳真）

「車輪下的悲情！」43歲的張姓男子7日上午駕駛機械車，沿環中路內慢車道往公益路方向行駛，行至西屯區環中路三段1118號前，與63歲騎重機車的陳姓男子發生碰撞，機械車再碰撞停在路邊的自小客車；陳男送往中港澄清醫院救治，卻因傷重不治，全案正由警方調查釐清肇事責任中。

警方調查，張姓男子於昨天上午10時許，駕駛機械車沿環中路內慢車道往公益路方向行駛，卻與騎重機車沿環中路外慢車道，往公益路方向直行的陳男發生碰撞，張男駕駛的機械車再與路邊停放的自小客車發生碰撞；造成張男右前車頭受損，陳男的重機車左側車身受損等。

警方指出，63歲的陳男經送往中港澄清醫院急救，卻因傷重不治，張男、陳男均未有飲酒；肇事原因初步研判，疑因張男駕駛的機械車因變換方向不當釀禍？全案正由警方進一步深入調查，並釐清肇事責任中。

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(中時 )