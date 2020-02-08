花蓮一名任職於陸軍花東防衛指揮部歐姓現役軍人，涉嫌對同居女友的雙胞胎女兒伸出狼爪，在花蓮市住處、旅館猥褻7次，姊妹花忍無可忍告知母親，整起事件才曝光，歐男辯稱是為了幫2姊妹「按摩」、蓋被子，不小心才觸碰到下體，不過由於2姊妹指證歷歷，加上同居女友的證詞，被法官依強制猥褻罪判刑10年。

判決書指出，歐男任職於陸軍花東防衛指揮部，2012年跟女友及其雙胞胎女兒，共同居住在花蓮市，2018年時，就讀國中的姊妹花改住校，放假才回家。不過歐男卻開始覬覦2姊妹，多次趁2人熟睡時，伸出狼爪猥褻，之後歐男甚至趁著一家出遊在旅館等處幫雙胞胎「按摩」、蓋被子。

2姊妹忍無可忍、不堪受辱，將此事告知母親，案情才爆發。宜蘭地院審理時，歐男辯稱2姊妹參加校園排球隊，擔心練球腰部酸痛，才會好心幫忙「按摩」、蓋被子，所以因此不小心才會觸碰到下體。

但法官檢視歐男手機對話紀錄，發現他曾傳訊給姊妹花喊「寶貝」等語，認為逾越一般長輩對孩子的關心，加上雙胞胎與女友指證歷歷，法官庭上痛批歐男為滿足自身慾望，不顧被害人未成年，嚴重影響身心與人格發展，依強制猥褻罪判10年徒刑，全案可上訴。

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(中時電子報)