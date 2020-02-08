洛杉磯道奇在三方交易中買到紅襪第一戰將貝茲(Mookie Betts)，然而情況有變，紅襪突然喊停了交易，問題出在他們預計拿到的雙城新秀投手葛雷特洛(Brusdar Graterol)。紅襪發現葛雷特洛動過韌帶置換手術且有肩傷，他們不喜歡那樣，有意重啟談判。

球員工會對此非常不滿，他們發表聲明指出：「談成了交易卻又不快點履行，這讓被交易的球員心急如焚。」紅襪所在的波士頓、道奇的洛杉磯在美國一東一西相隔甚遠，球員準備要搬家，小孩要轉學，如今這些事情都沒辦法做。而且過程中還將葛雷特洛的個人醫療狀況外洩，侵犯他的隱私，「讓人覺得球團只把球員當成貨品。」

天使老闆也很不高興，他們預計在三方交易之後接收道奇釋出來的外野手彼德生(Joc Pederson)、投手史崔普林(Ross Stripling)。大聯盟下星期就要開訓，如果紅襪拖拖拉拉，影響到的球隊和球員比想像中更多。

大聯盟官網指出，紅襪無意取消交易，畢竟他們需要賣掉貝茲和左投普萊斯(David Price)來省錢。但紅襪很不滿意葛雷特洛的狀況，可能索取替代人選，最壞的結果是將雙城排除在外，成為紅襪與道奇兩隊的直接交易。

(中時電子報)