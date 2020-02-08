全球暖化，日前澳洲森林大火可見端倪！南極也測史上最高溫出18.3°C！面對氣候變遷，我們更需要好好珍惜資源、愛護環境。台灣位於太平洋西側及歐亞板塊東側，是「大海洋生態系」與「生態地理區的交界處，在各種地理及氣候變化的條件下，南台灣的珊瑚礁、澎湖的海草床、紅樹林，也能看得到海龜，使得台灣周邊的海洋生態系非常豐富多樣。

台灣豐富海洋生態，也能看得到海龜。（圖取自海洋保育網官網）

海洋保育署自成立起，與中央研究院陳昭倫研究員及中興大學林幸助教授合作，收集國內外相關文獻以及實地調查，完成珊瑚礁、海草床及紅樹林的分布與現況調查。另也完成我國現有41處海洋保護區的基本資料收集與實地探訪，每個保護區的資料現在都可以在海洋保護區平台網站看得到。

一、珊瑚礁：北起東北角、南至墾丁及離島的綠島、蘭嶼、小琉球和澎湖群島皆有珊瑚分布。北台灣、澎湖內海及澎湖北海，因冬季水溫低於造礁珊瑚最佳生長溫度，無法形成珊瑚礁，南台灣及南部離島因溫度適宜，珊瑚的成長狀況較佳，易形成熱帶珊瑚礁。而珊瑚平均覆蓋率自1997年至今呈現穩定，在30-50%之間波動。

二、海草床：分布於台灣本島西岸、恆春半島及離島之泥灘地或礁石底質為主的淺海域，盤點台灣本島及鄰近離島(未計入東沙環礁)，共計有17處潮間帶有海草分布，東沙環礁是我國海草面積最大之處。海草床易受海岸開發影響，其中又以航道開發造成的影響最大，而澎湖的鎮海灣海草床蘊藏豐富的生態資源，生態功能良好，具有發展為保護區之潛力。

三、紅樹林：紅樹林主要分布於台灣本島西岸、澎湖及金門等33處，以北台灣挖子尾、關渡至蘆洲一帶最大。根據108年調查結果，面積至少為680.7 公頃。

四、海洋保護區訪查：目前包含依據漁業法等法規劃設的不同類型海洋保護區，共有41個，總面積約309.5公頃，海保署將持續透過現地勘查及與各單位的訪談，瞭解經營管理情形、海洋環境及各類生態系健康狀況，並尋找潛在的海洋保護區。

(中時電子報)